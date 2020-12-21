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ريال مدريد يواصل صحوته بثلاثية إيبار

فرحة الهدف الأول

ريال مدريد يواصل صحوته بثلاثية إيبار

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مدريد - د ب أ

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واصل ريال مدريد انتفاضته ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إثر انتصاره الثمين 3 - 1 على مضيفه إيبار اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر للبطولة.

ارتفع رصيد الريال إلى 29 نقطة، ليتقاسم الصدارة مع جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، في حين تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

افتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل للريال مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يصنع الهدف الثاني، الذي أحرزه زميله الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 13.

أشعل إيبار المباراة من جديد، عقب تسجيل لاعبه كيكي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 28، لكن لوكاس فاسكيز أنهى آمال أصحاب الأرض من أجل إدراك التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من صناعة بنزيمة أيضا.

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