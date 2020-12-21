شالكه ودورتموند يتطلعان لتجاوز هزائم الدوري في منافسات كأس ألمانيا

يتطلع كل من شالكه وبوروسيا دورتموند إلى نفض غبار الهزيمة في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عبر منافسات الدور الثاني ببطولة كأس ألمانيا، والتي تنطلق غدا الثلاثاء، وذلك قبل بداية فترة العطلة الشتوية القصيرة.

ويحل شالكه ضيفا على فريق الدرجة الرابعة أولم، ويتطلع إلى تحقيق الفوز في ظل سلسلة النتائج الكارثية التي يعاني منها في الدوري، حيث لم يحقق أي انتصار في 29 مباراة متتالية، وذلك خلال أكثر من 11 شهرا.

ومنذ آخر انتصار لشالكه في الدوري، في 17 يناير الماضي، لم يحقق الفريق سوى انتصارين، وذلك أمام هيرتا برلين في الدور الثالث من كأس ألمانيا في الموسم الماضي في فبراير، وأمام فريق الدرجة الرابعة شفاينفورت في الدور الأول من النسخة الحالية لبطولة الكأس في سبتمبر الماضي.

أما بوروسيا دورتموند، فقد بات متأخرا بفارق ثماني نقاط خلف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، وذلك بعد أن خسر أمام يونيون برلين 1 - 2 في مباراته الماضية بالدوري، وقد كانت الهزيمة الثانية للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد إدين تيرزيتش الذي حل مكان لوسيان فافر قبل أسبوع واحد.

وشهد شالكه رحيل مدربين اثنين عن الفريق خلال سلسلة النتائج السيئة، وتولى هوب ستيفنز مسؤولية الفريق بشكل مؤقت قبل أيام لكن الفريق خسر أمام أرمينيا بيليفيلد صفر - 1 أمس الأول السبت. وسيقود الهولندي المخضرم ستيفنز فريق شالكه أيضا في مواجهة أولم قبل أن يعلن النادي عن المدير الفني الجديد، ويعد فريدهيلم فونكل المدرب السابق لفورتونا دوسلدورف أحد المرشحين للمنصب.

وقال ستيفنز :"آخر شيء يمكن أن نفعله هو الاستسلام. سنواصل تقديم كل ما لدينا في الأسابيع المقبلة. سيأتي اليوم الذي نفوز فيه مجددا، صدقوني. ومع ذلك، ستزداد الأمور سوءا بشكل كبير في شالكه في حالة الهزيمة أمام فريق الدرجة الأولى السابق أولم، والذي ينافس حاليا في الدرجة الرابعة. ولا يبدو هذا الأمر مستبعدا تماما في ظل المستويات المتواضعة التي قدمها شالكه خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

كذلك يأمل بوروسيا دورتموند في تفادي أي نتيجة محرجة أمام مضيفه آينتراخت براونشفيغ، وذلك في ظل معاناة فريق دورتموند المدجج بالمواهب الشابة، حيث أسفر تراجع الأداء الدفاعي عن الهزيمة أمام يونيون برلين. وقال تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند :"نرغب في إعادة الثقة بالفريق"، بينما قال المدافع المخضرم ماتس هوملز إن الأخطاء الدفاعية أمام يونيون برلين كانت "كارثية".

وتشهد منافسات الدور الثاني من بطولة الكأس مباريات خالصة بين فرق البوندسليغا حيث يلتقي أوغسبورغ مع لايبزيغ الذي يتطلع إلى مواصلة عروضه الجيدة التي قدمها في البوندسليغا، كما يلتقي شتوتغارت مع فرايبورغ.

ويستضيف فولفسبورغ فريق الدرجة الثانية ساندهاوزن، كما يلتقي ماينز مع فريق الدرجة الثانية بوخوم. أما بايرن ميونخ حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس ألمانيا، فقد تأجلت مباراته أمام هولستن كيل متصدر دوري الدرجة الثانية، إلى 13 يناير، وذلك بناء على طلبه في ظل جدول مبارياته المزدحم في ديسمبر الجاري. كذلك تأجلت مباراة باير ليفركوزن أمام آينتراخت فرانكفورت إلى 12 يناير.