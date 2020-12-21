قبل الكلاسيكو.. الاتحاد يتعادل سلبياً مع الرائد

واصل اتحاد جدة تعثره بعدما وقع في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الرائد في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز في آخر مرحلتين بعد تعادله أمام الشباب والرائد ليهدر فرصة الصعود للمركز الثاني مؤقتاً.

وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد الذي سنحت له فرصة خطيرة حينما اخترق لاعبه غاري رودريغيز دفاع الرائد وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري عز الدين بن دوخة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وكاد مهاجمه البديل البرازيلي رومارينيو أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وتمكن الكاميروني أرناود دجوم لاعب الرائد من تسجيل هدفٍ إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه رومارينيو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة ليتراجع للمركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد الرائد إلى 10 نقاط ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.