تشيلسي يعود للانتصارات عبر شباك وست هام

تقدم فريق تشيلسي للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه وست هام يونايتد 3 - صفر اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة عشرة.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، أنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله المدافع البرازيلي تياغو سيلفا في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لتشيلسي في الدقيقتين 78 و80.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 25 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز العاشر.