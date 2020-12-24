رحيل دوست عن فرانكفورت وانضمامه لكلوب بروج

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، رحيل المهاجم الهولندي باس دوست عن صفوف الفريق وانتقاله إلى كلوب بروج البلجيكي.

وكان من المفترض أن يستمر عقد باس دوست (31 عاما)، مع أينتراخت حتى 30 يونيو 2022.

وقال فريدي بوبيتش مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت :"كما هو معروف، أزمة الوباء (كورونا المستجد) وضعتنا أمام تحديات اقتصادية. كلوب بروج طلب الحصول على خدمات باس دوست، وكانت صفقة مربحة بالنسبة لنا. المبدأ السائد في هذا الوقت هو العمل بمنظور اقتصادي ولمصلحة آينتراخت فرانكفورت. وحققنا ذلك مع تحقيق رغبة اللاعب أيضا".

وكان باس دوست قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي في صيف عام 2019، وسبق له اللعب بفريق فولفسبورغ بين عامي 2012 و2016.