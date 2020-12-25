الكلاسيكو في ديسمبر.. تفوق هلالي ونتائج كبيرة

يعتبر شهر ديسمبر من أكثر الأشهر الذي شهد مواجهات الكلاسيكو الذي يجمع الهلال واتحاد جدة في تاريخ مواجهاتهما الممتد خلال أكثر من 50 عاماً، حيث ستكون مواجهة غدٍ السبت رقم 25 التي تقام في آخر شهور السنة الميلادية.

ويتفوق الهلال بفارق كبير على الاتحاد في مواجهاتهما التي تقام في شهر ديسمبر حيث التقيا في 24 مباراة بجميع المسابقات وانتصر أزرق العاصمة في 10 مباريات مقابل 5 خسائر و9 تعادلات.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما إثارةً كبيرة خاصة في شهر ديسمبر الذي سجل فيه الناديان أكبر نتائجهما في الكلاسيكو، حيث إن أكبر نتيجة سجلت لصالح الهلال وهي فوزه 5-صفر في عام 2009 كانت في الشهر نفسه بالإضافة إلى فوزه أيضاً 4-1 في عام 95 في بطولة النخبة العربية، في حين كانت أكبر نتيجة فوز اتحادي في عام 99 حينما انتصر على الهلال 4-صفر.

والتقى الفريقان لأول مرة في شهر ديسمبر عام 76 في جدة وحينها انتصر الاتحاد 3-2، في العام الذي يليه التقيا في نفس الشهر وتعادلا 3-3 لحساب الدوري.

وفي عام 80 حقق الهلال فوزه الأول حينما انتصر في جدة 3-2، في حين أنهما تعادلا في العام الذي يليه 1-1 لحساب الدوري المشترك في مواجهة أقيمت بجدة.

وفي عام 85 التقى الفريقان في مباراتين لحساب الدوري في شهر ديسمبر حيث تعادلا سلبياً في جدة وانتصر الهلال في الرياض بهدف نظيف.

وفي ديسمبر 86 تعادلا في جدة 1-1، وبعدها حقق الاتحاد انتصارين متتاليين في عامي 87 و89 في جدة والرياض بنفس النتيجة 1-صفر.

وفي 93 تعادل الفريقان 1-1 في جدة، في حين حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في مبارياتهما التي أقيمت في ديسمبر في أعوام 94 و95 و97 و98.

وفي ديسمبر 99 حقق الاتحاد أكبر فوزٍ له على الهلال في الكلاسيكو حينما انتصر 4-صفر في مواجهة احتضنها ستاد عبدالله الفيصل بجدة.

وفي ديسمبر 2003 التقى الفريقان في كأس الأمير فيصل بن فهد وفاز الهلال ذهاباً في جدة 3-2، ورد الاتحاد اعتباره بفوزه إياباً في الرياض 2-1.

وفي ديسمبر 2007 و2008 حسم التعادل السلبي المواجهتين اللتين أقيمتا في الرياض وجدة لحساب الدوري.

وفي ديسمبر 2009 حقق الهلال أكبر نتيجة في الكلاسيكو بعد فوزه على الاتحاد 5-صفر في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وفي ديسمبر 2011 تعادل الفريقان في الرياض 1-1، في حين انتصر الهلال في العام الذي يليه 2-1 في مكة المكرمة.

آخر مواجهتين للفريقين في شهر ديسمبر كانت في عام 2014 حيث التقيا لحساب الدوري، وحينها حسم التعادل الايجابي 1-1 القمة، وانتصر الهلال 3-2 في الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد.