النصر يدشن "مرسول بارك" بضمك والشباب يبحث عن تضميد جراحه

يتطلع النصر لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف ضمك في أول مواجهاته على ملعبه "مرسول بارك"، في حين يبحث الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه ضيفه الباطن على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في افتتاح المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب "مرسول بارك" يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة حينما يستضيف ضمك.

وسيخوض النصر مواجهاته الأولى على ملعبه الجديد "مرسول بارك" والذي سيكون معقله لمدة 10 سنوات مقبلة بعد انتهاء تجهيزاته والذي كان ملعباً لغريمه التقليدي الهلال في الثلاث سنوات الماضية.

ويتطلع النصر لاقتناص 3 نقاطٍ جديدة تبعده عن مناطق الخطر التي تهدده منذ المرحلة الأولى بعد تلقيه 6 خسائر في أول 8 مباريات هذا الموسم.

ونجح النصر بتحقيق فوزٍ صعب أمام الباطن في المرحلة الماضية بنتيجة 2-1، حيث عانى كثيراً إلى آخر 5 دقائق والتي شهدت تسجيله هدفين.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز 15 برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن ضمك متذيل الترتيب والعين صاحب المركز 14.

وفي المقابل يأمل ضمك في مواصلة انتصاراته بعد تحقيقه فوزاً قاتلاً في المرحلة الماضية أمام جاره أبها ليرفع رصيده إلى 7 نقاط.

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان، يبحث الشباب عن الخروج من نفق الخسائر واستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الباطن.

ويعيش الشباب فترةً غير جيدة بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا بعد تراجع أداء الفريق في آخر 3 مراحل والتي لم يعرف فيها طعم الفوز.

وجمع الشباب نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات بتعادله أمام الشباب وخسارته من القادسية 2-1 ومن أمام التعاون 4-صفر في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى خروجه مبكراً من كأس الملك بعد خسارته 1-صفر من أمام القادسية في الدور ثمن النهائي.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الهلال متصدر الدوري و4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وفي المقابل يسعى الباطن إلى استعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة الماضية من أمام ضيفه النصر 2-1 والتي جمدت رصيده عند النقطة 11 ليتراجع إلى المركز العاشر.