الهلال يسعى لتأكيد تفوقه على اتحاد جدة

يسعى الهلال لتأكيد تفوقه على ضيفه اتحاد جدة حينما يلاقيه يوم غدٍ السبت في كلاسيكو ناري على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة العاشرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك الهلال مسيرة مميزة خلال مواجهاته أمام الاتحاد في الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين، حيث سجّل تفوقاً واضحاً في مبارياتهما 24 الماضية.

وحقق الهلال الفوز في 11 مباراة مقابل 5 انتصارات للاتحاد، وتعادلا في 8 مباريات منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009.

ولم يكتفِ الهلال عند هذا الحد بل سجّل نتائج قياسية في مواجهات الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين، حيث سبق أن انتصر 5-صفر في عام 2009، و4-2 في مارس2013، وانتصر 5-2 في سبتمبر 2013.

في حين أن الاتحاد انتصر بنتيجة كبيرة مرة واحدة فقط كانت في عام 2015 حينما انتصر في جدة بنتيجة 4-3.

ويملك الهلال الأفضلية في أطول سلسة عدم خسارة في الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين بواقع 10 مباريات متتالية ابتداءً من عام 2011 وحتى عام 2015.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما إثارةً كبيرة إلا أن الاتحاد أصبح يعاني كثيراً في مواجهات الكلاسيكو هذه الفترة حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 7 مباريات، منها 4 خسائر متتالية في آخر 4 مباريات لهما.

ويتصدر البرازيلي تياغو نيفيز لاعب الهلال السابق هدافي مواجهات الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين بتسجيله 7 أهداف، يليه مواطنه كارلوس ادواردو بتسجيله 5 أهداف، في حين يعتبر مهاجم الاتحاد فهد المولد أكثر من سجّل لفريقه في الكلاسيكو بواقع 4 أهداف.