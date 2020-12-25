الهلال يصطدم باتحاد جدة في كلاسيكو ناري

تتجه الأنظار يوم السبت صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، والذي سيشهد كلاسيكو نارياً سيجمع الهلال أمام ضيفه اتحاد جدة، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون هذا الكلاسيكو مختلفاً عن السابق والذي كان من طرف واحد وهو الهلال، كون الاتحاد هذا الموسم يبحث عن المنافسة على اللقب بعد المستويات الجيدة التي قدمها هذا الموسم.

ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين وصيفه الأهلي على 3 نقاط والابتعاد عن التفريط بالنقاط.

ويواجه الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الهلال أزمةً كبيرة بعد الاصابات التي ضربت لاعبيه حيث تأكد غياب المدافع ياسر الشهراني وعلي البليهي فواز الطريس بالإضافة إلى استمرار غياب الحارس عبدالله المعيوف، ولم تتأكد حتى الآن مشاركة الثلاثي الإيطالي سباستيان جوفينكو وهتّان باهبري ومدالله العليان.

ونجح الهلال في استعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه أمام مضيفه القادسية 3-1 في المرحلة الماضية ليعوض خسارته من الوحدة في الدوري وخروجه المبكر من كأس الملك أمام الفتح في الدور ثمن النهائي.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن وصيفه الأهلي الذي سيواجه مضيفه الرائد يوم الأحد.

وفي المقابل يسعى الاتحاد لإيقاف تفوق الهلال عليه وتحقيق فوزٍ يعيده إلى المنافسة على الصدارة مجدداً بعد تعثره بالتعادل أمام الشباب والرائد في المرحلتين السابقتين.

وتلقى البرازيلي كاريلي مدرب الاتحاد ضربتين موجعتين بعد تأكد غياب مواطنه برونو هنريكي وجناحه المميز غاري رودريغيز.

ولم ينجح هنريكي في اللحاق بتدريبات فريقه بسبب ذهابه إلى البرازيل وتعثر عودته بعد إغلاق الرحلات بسبب جائحة كورونا، حيث وصل يوم أمس الأول إلى البحرين، في حين ستغيب الإصابة اللاعب غاري رورديغيز عن مواجهتي الهلال والباطن والذي تعرض لها في لقاء الرائد الماضي.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 14 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.