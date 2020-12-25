رئيس مجلس إدارة "هيئة الفروسية" يتحدث عن كأس ولي العهد للإنتاج والمستورد

أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، الاستعداد لسباق الخيل على كأس ولي العهد للإنتاج والمستورد التي تقام يوم السبت المقبل.

وخلال حديثه لـ "في المرمى" أوضح بندر الفيصل: هيئة الفروسية مؤسسة معنية بكل أحداث رياضات الخيل، وكأس ولي العهد بطولة تتنافس أقوى الجياد فيها وهو أطول سباق في السعودية على عكس الكؤوس الأخرى لذلك هناك تنافس كبير بين الملاك كما أن قيمة الجوائز مليون و800 ألف ريال، وهذه هي السنة الأخيرة التي سيكون هناك شوط للإنتاج والمستورد فالعام القادم سيشهد شوطا للإنتاج والآخر بشكل مفتوح.

وأضاف رئيس الهيئة العليا للفروسية: رياضة سباقات الخيل تغلبت على جائحة كورونا منذ فترة طويلة بعدما استطاعت إنهاء أكثر من منافسة في الأشهر الماضية.

وأبان الأمير بندر الفيصل أن جائزة الحصان الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية لم تسلم بعد لاتهامه باستخدام المنشطات خارج السعودية، وسيكون تسليمها لاحقاً قبل النسخة المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.