كاريلي يبحث عن إنهاء عقدة الهلال

يبحث البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب اتحاد جدة، إلى إنهاء عقدة الهلال التي تلازم فريقه في الكلاسيكو في آخر 10 مباريات بجميع المسابقات، حينما يحل ضيفاً عليه يوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعول الجماهير الاتحادية على مدربها كاريلي في إيقاف عقدة الهلال، خاصة أن الفريق قدّم أداءً جيداً هذا الموسم بقيادة البرازيلي.

ويحمل كاريلي ذكريات غير جيدة أمام الهلال، حيث سبق أن خاض أمامهم مواجهتين الأولى كانت في عام 2018، حينما كان يقود الوحدة وخسر بثلاثية نظيفة في مكة المكرمة.

وفي الموسم الماضي لم ينجح البرازيلي كاريلي في إيقاف الهلال حينما خسر برفقة فريقه الاتحاد بهدف نظيف في الرياض.

ولم يعرف الاتحاد طعم الانتصار على الهلال في آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، حيث خسر 7 مباريات وتعادل 3 مباريات.

وكان آخر فوزٍ للاتحاد على الهلال في 28 اكتوبر 2018، حينما انتصر 2-صفر في الرياض بهدفي مدافعه السابق أحمد عسيري ومهاجمه عبدالعزيز العرياني.

والتقى الفريقان خلال آخر 10 مباريات في 3 مسابقات في نهائي السوبر السعودي، والذي خسره الاتحاد 2-1 ومباراتين في دوري أبطال آسيا حيث تعادلا ذهاباً وانتصر الهلال اياباً بنتيجة 3-1، و7 مباريات لحساب الدوري حيث تعادلا في مباراتين وفاز الهلال في خمس.

وشهدت آخر 4 مباريات بينهما في الدوري تفوقاً هلالياً كبيراً، حيث انتصر في جميع مباريات الكلاسيكو في الموسمين الآخرين.