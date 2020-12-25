كورونا يغيب ووكر وجيسوس عن صفوف مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الفحوص كشفت إصابة المدافع كايل ووكر والمهاجم غابرييل جيسوس واثنين من الإداريين، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي في بيان: "كل من في النادي يتمنى الشفاء السريع لزملائنا خلال فترة احتفالات الكريسماس، قبل عودتهم إلى العمل والتدريبات والمنافسات".

ويلتقي مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب غوارديولا، فريق نيوكاسل غدا السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يحل ضيفا على إيفرتون مساء الاثنين.

وبعد أن يخضع ووكر وجيسوس للعزل الذاتي الإلزامي لمدة عشرة أيام، سيكون بإمكانهما المشاركة في مواجهة مانشستر يونايتد المقررة في السادس من يناير المقبل في الدور قبل النهائي من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.