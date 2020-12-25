ويلتون يمنح الشارقة فوزاً صعباً على حتا

تغلب الشارقة بصعوبة على مضيفه حتا 3 - 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم شاهين عبد الرحمن للشارقة في الدقيقة 30، قبل أن يسجل سعيد سليمان هدف التعادل لحتا في الدقيقة 37. وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل صالح الحسين الهدف الثاني لحتا. وعاد الشارقة ليسجل هدف التعادل عبر مهاجمه ويلتون سواريز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط ذاته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 - 2. وفي الدقيقة 66 نجح ويلتون في تسجيل الهدف الثالث للشارقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة الذي يواجه عجمان غدا السبت، فيما تجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر والأخير. وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، نجح الوحدة في الفوز على الفجيرة 2 - 1.

وتقدم الوحدة عن طريق باول مبوكو في الدقيقة 20، قبل أن يضيف خليل إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 59 سجل فراس بلعربي هدف الفجيرة الوحيد في المباراة. ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند سبع نقاط.