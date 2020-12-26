أنطونيو خينتو يفارق الحياة عن 80 عاماً

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، وفاة لاعبه السابق أنطونيو خينتو عن عمر ناهز الثمانين عاما.

أنطونيو هو شقيق باكو خينتو الفائز ست مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، والذي لازال يشغل منصب الرئيس الفخري للنادي الملكي.

ولعب أنطونيو خينتو في صفوف ريال مدريد في موسم 1961- 1962، وفاز معه بلقب الدوري والكأس المحليين.

وذكر بيان النادي الملكي اليوم السبت: "ريال مدريد، رئيسه ومجلس الإجارة يعربون عن عميق حزنهم لرحيل أنطونيو خينتو، النادي يود أن يرسل تعازيه إلى كل أفراد عائلته، خاصة عزيزنا فرانسيسكو جينتو، أصدقائه ومحبيه وكل الأندية التي مثلها".

وسبق للمهاجم أنطونيو خينتو اللعب في صفوف ليفانتي وراسينغ سانتاندير وأوفيدو.