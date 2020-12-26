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الاثنين.. وزير الرياضة يفتتح مؤتمر الحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة

عبدالعزيز الفيصل
يستمر المؤتمر ليومين

الاثنين.. وزير الرياضة يفتتح مؤتمر الحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة

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العربية.نت

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يفتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة يوم الاثنين المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة "عن بعد"، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبمشاركة جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني كشريك علمي للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى توفير منصة للنقاش العلمي حول إجراءات الحوكمة والنزاهة الرياضية وفق رؤية 2030، وأهميتها في المجال الرياضي، وتقديم أفضل الممارسات في هذا المجال، وتبادل الخبرات الخاصة بها، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى دراسة دورها في إدارة التغيير في هذا المجال.

وسينطلق المؤتمر بكلمة لوزير الرياضة في جلسة الافتتاح، التي يرأسها مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله حماد، ثم سيناقش المشاركون في اليوم الأول من المؤتمر وفي جلسته الأولى التي تحمل عنوان "تحديات الحوكمة والنزاهة في المنظمات الرياضية"، ويرأسها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور محمد حطوط، ثلاثة محاور رئيسة.

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