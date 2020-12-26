الشباب يعود إلى الانتصارات بنقاط الباطن

استعاد الشباب نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه الباطن 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان، في افتتاح المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب بتضميد جراحه والعودة للانتصارات بعد تراجع أدائه في المراحل الثلاث الماضية، حيث تعادل أمام اتحاد جدة، وخسر من القادسية 2-1، ومن التعاون 4-صفر، إضافة لخروجه مبكراً من كأس الملك على يد القادسية.

وشهد الشوط الأول أفضلية للشباب الذي انتظر حتى الدقيقة 18 حينما تمكن لاعبه البرتغالي فابيو مارتينيز من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله عبدالله الحمدان برأسه في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 48 ارتكب الأوروغوياني مارتن كومبانيا حارس الباطن خطأً فادحاً حينما تباطأ في إبعاد الكرة ليخطفها لاعب الشباب نواف العابد ويضعها في الشباك.

وبعد الهدف الشبابي الثاني تحسن أداء الباطن وكاد لاعبه الهولندي محمد الرياحي أن يسجل هدف تقليص الفارق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس زيد البواردي الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الباطن هجومه وتمكن مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو من تسجيل الهدف الأول بعد تلقيه تمريرة من زميله يوسف الجبلي ليواجه المرمى ويراوغ الحارس زيد البواردي ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 78، أنهى الأرجنتيني كريستيان غوانكا آمال الباطن، حيث نجح بتسجيل الهدف الثالث مستغلاً تمريرة زميله السنغالي ديوب المميزة ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 18 نقطة ليبقى في المركز الثالث بفارق نقطة عن أهلي جدة الوصيف و4 نقاط عن الهلال المتصدر مؤقتا، وبقي الباطن على رصيده السابق 11 نقطة ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.