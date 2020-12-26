الشهري ينقذ الهلال من الخسارة أمام الاتحاد في "الكلاسيكو"

أنقذ مهاجم الهلال صالح الشهري فريقه من خسارةٍ محققة من أمام ضيفه اتحاد جدة في كلاسيكو مثير انتهى بالتعادل الايجابي 1-1، واحتضنه ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة منذ بدايتها حيث فرص الهلال سيطرته وحاول كثيراً الوصول لمرمى الحارس البرازيلي غروهي، في حين ظهر الاتحاد بشكل منظم وسنحت لهم العديد من الفرص.

وأشعل لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود شرارة المباراة حينما تمكن من افتتاح التسجيل بعد مرور 20 دقيقة حينما حول تمريرة زميله سعود عبدالحميد بقدمه في شباك الحارس حبيب الوطيان.

وحاول الهلال الرد سريعاً وسنحت للاعبه سالم الدوسري فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت فوق العارضة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الكوري جانغ هيون سو مدافع الهلال أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني لوسيانو فيتو برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وواصل الاتحاد اعتماده على الهجمات المرتدة والتي كاد من احداها أن يسجل مهاجمه الصربي ألكسندر بيرجوفيتش الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة بالخطأ من الفرنسي غوميز مهاجم الهلال ليواجه المرمى ويراوغ حارس الهلال حبيب الوطيان إلا أنه فشل في تحويل الكرة للشباك.

وواصل الاتحاد خطورته وأهدر مهاجمه بيرجوفيتش هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت سهلة ليد الحارس حبيب الوطيان.

وفي العشر دقائق الأخيرة فرض الهلال سيطرته المطلقة وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البيروفي آندري كاريللو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 85 تمكن مهاجم الهلال البديل صالح الشهري من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله الايطالي سباستيان جوفينكو وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الاتحاد.

وكثّف الهلال هجومه وكاد مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله السوري عمر خربين ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة ليحافظ على صدارته بفارق 4 نقاط عن وصيفه أهلي جدة الذي سيواجه مضيفه الرائد غداً الأحد، وارتفع رصيد الاتحاد الى 15 نقطة ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً.