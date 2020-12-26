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بعد 7 تعثرات في الدوري.. أرسنال يتعافى ويصعق تشيلسي بثلاثية

هدف تشاكا الثاني

بعد 7 تعثرات في الدوري.. أرسنال يتعافى ويصعق تشيلسي بثلاثية

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لندن - د ب أ

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عاد فريق أرسنال لطريق الانتصارات وحقق فوزا مهما، تزامنا مع يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينغ داي)، بتغلبه على ضيفه تشيلسي 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف سجله ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وأضاف غرانيت تشاكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 44، ثم سجل بوكايو ساكا الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 56، قبل أن يسجل تشيلسي هدف شرفي في الدقيقة 85 عن طريق تامي أبراهام. وأهدر جورجينيو، لاعب تشيلسي، ركلة جزاء سددها في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء.

ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، محققا انتصاره الأول بعد تعادلين وخمس هزائم، حيث أصبح هذا الفوز هو الخامس له في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في ثماني.

في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند 25 نقطة في المركز السادس، متلقيا هزيمته الثالث في آخر أربع مباريات، وهي الهزيمة الرابعة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.

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