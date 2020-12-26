في مباراته الأولى على "مرسول بارك".. النصر يتعثر بالتعادل مع ضمك

اقتنص ضمك نقطةً ثمينة من ضيفه النصر بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 2-2 في المواجهة التي احتضنها ملعب "مرسول بارك"، في المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض النصر سيطرته مبكراً وانتظر 10 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه البرازيلي بيتروس من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني بيتي مارتينيز برأسه لتستقر في شباك الحارس خالد شراحيلي.

وواصل النصر هجومه وسنحت لمهاجمه فراس البريكان الذي تلقى تمريرة من زميله خالد الغنّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت بعيداً عن الشباك.

وعند الدقيقة 36 تمكن الأرجنتيني سيرجيو فيتور مدافع ضمك من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس براد جونز.

وكثّف النصر هجومه ونجح لاعبه البرازيلي بيتروس بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+3 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك ضمك.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء ضمك الذي بحث عن هدف التعادل مبكراً وأهدر لاعبه محمد الزبيدي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الجزائري إبراهيم الشنيحي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس براد جونز.

وعند الدقيقة 48 ارتكب البرازيلي مايكون مدافع النصر هفوةً فادحة حينما حول كرةً سهلة برأسه نحو شباك فريقه.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه الأرجنتيني مارتينيز أن يسجل الهدف الثالث بعدما اخترق دفاع ضمك وسدد الكرة إلا أنها وصلت سهلة في يد الحارس خالد شراحيلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 9 نقاط ليتقدم للمركز 14 مؤقتاً وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز قبل الأخير.