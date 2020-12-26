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مدافع أرسنال يغيب 3 مباريات لمخالطته مصاباً بكورونا

طرد غابرييل أمام ساوثهامبتون

مدافع أرسنال يغيب 3 مباريات لمخالطته مصاباً بكورونا

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لندن - رويترز

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قال أرسنال اليوم السبت إن مدافعه غابرييل ماغاليايس سيغيب عن المباريات الثلاث التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب خضوعه للعزل عقب مخالطته مصابا بكوفيد-19.

ولم ينضم غابرييل، الذي انضم لأرسنال هذا الموسم، إلى تشكيلة مباراة السبت ضد تشيلسي.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال "غابرييل كان على اتصال بشخص ما. هذا يأتي في وقت سيئ بالنسبة لنا قبل مباراة مهمة للغاية".

ويغيب المدافع البرازيلي أيضا عن مباراتي أرسنال ضد برايتون آند هوف ألبيون يوم الثلاثاء وأمام وست بروميتش ألبيون يوم السبت القادم في الدوري.

وأضاف أرسنال أن نتيجة فحص المدافع ديفيد لويز والجناح ويليان جاءت سلبية لفيروس كورونا المستجد، لكنهما لا يشعران بأنهما على ما يرام ولم يشاركا ضد تشيلسي.

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