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وولفرهامبتون يمنع لاعبيه من التسوّق خوفاً من كورونا

ملعب النادي

وولفرهامبتون يمنع لاعبيه من التسوّق خوفاً من كورونا

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لندن - فرانس برس

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منع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم لاعبيه من التسوق في المتاجر، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مع تزايد العدوى في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو وموظفو الدوري الممتاز إلى اختبار كوفيد-19 مرتين أسبوعياً في مناطق تخضع لقيود المستوى الرابع، بحسب لوائح السلطات البريطانية.

وكشفت الجولة الأخيرة من الفحوص عن سبع حالات إيجابية من أصل 1569 اختباراً، الاثنين. وأكد نادي مانشستر سيتي إصابة لاعبيه البرازيلي غابريال جيسوس وكايل ووكر وموظفين آخرين.

وقال مدرب وولفرهامبتون البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو قبل مباراة فريقه مع توتنهام الأحد "لدينا موظفون للذهاب للتسوق والمتاجر من أجلهم".

وأضاف "علينا تجنب أي نوع من المخاطر لأن لدينا فريق صغير ولدينا مشاكل مع بعض اللاعبين الغائبين. لا يمكننا تحمل خسارة أي لاعب، نقول لهم بشكل يومي لا تستخفوا وحاولوا أن تكونوا أكثر حذراً".

وطلب النادي من اللاعبين تجنب المتاجر الكبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الإغلاق بين مارس ومايو الماضيين.

وأشار المدرب إلى أن "طاقم المطبخ لدينا يضع صندوقاً كبيراً من الأشياء الأساسية التي نحتاجها. خلال ذروة انتشار الوباء، كان يضل (الصندوق) للجميع. وعندما تحسن الوضع قلنا للاعبين لكم حرية التسوق بأنفسكم".

وختم "لكن الآن مع ارتفاع الحالات، ومع هذه الطفرة الجديدة التي تقلق الجميع، سنعود إلى السابق مجدداً. الأمر يتعلق بحماية أنفسنا".

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