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نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد

تقام البطولة يوم السبت

نيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يرعى حفل سباق الخيل السنوي على كأس ولي العهد

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العربية.نت

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نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء يوم السبت حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.

ويتكون حفل السباق من 11 شوطاً، خصص الشوط العاشر منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال، والشوط الحادي عشر للخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته 900 ألف ريال.

وأنهت إدارة نادي سباقات الخيل الاستعدادات الخاصة بهذا السباق، كما أنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد آنذاك.

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