أهلي جدة يواجه الرائد بحثاً عن تضييق الخناق على المتصدر

يسعى أهلي جدة لتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين يتطلع الاتفاق لمواصلة انتصاراته حينما يواجه جاره القادسية، وفي بقية المباراة يواجه الوحدة مضيفه أبها ويستضيف العين نظيره التعاون ويلتقي الفتح أمام ضيفه الفيصلي، في ختام المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى أهلي جدة لتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد المتعثر.

وحقق الأهلي فوزاً ثميناً في المرحلة الماضية أمام ضيفه الفتح بهدف نظيف ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 3 نقاط.

وفي المقابل يبحث الرائد عن إيقاف مسلسل التفريط بالنقاط والعودة لسكة الانتصارات حيث لم يعرف طعم الفوز في المراحل الأربع الماضية.

وواصل مهاجمو الرائد صيامهم عن التهديف في المباراة الرابعة توالياً في الدوري بعد التعادل السلبي مع اتحاد جدة في المرحلة الماضية ليرفع رصيده الى 11 نقطة ليبقى في المركز 11.

وعلى ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على جاره القادسية في ديربي المنطقة الشرقية.

ونجح الاتفاق في استعادة توازنه حينما حقق انتصارين كبيرين في المرحلتين الماضيتين بفوزه على ضمك 4-2 والفيصلي 3-صفر ليرفع رصيده الى 14 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وفي المقابل يبحث القادسية عن استعادة توازنه بعد خسارته من أمام المتصدر الهلال في المرحلة الماضية 3-1 ليتجمد رصيده عند النقطة 13 ليبقى في المركز الثامن.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز يتطلع الوحدة لمواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها المتعثر.

ونجح الوحدة بتحقيق فوزين ثمينين في المرحلتين الماضيتين من أمام الهلال والعين بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز التاسع.

وفي المقابل يسعى أبها لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في المرحلتين الماضيتين بتعادله أمام التعاون وخسارته من أمام جاره ضمك 2-1 ليتجمد رصيده عند النقطة 11 ليتراجع للمركز 12.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة يبحث التعاون عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه العين الجريح.

واستعاد التعاون نغمة الانتصارات بعد تعادله في 4 مراحل متتالية بعد انتصاره الكبير على ضيفه الشباب برباعية نظيفة ليرفع رصيده الى 14 نقطة ليتقدم للمركز الرابع.

وفي المقابل يسعى العين لاستعادة توازنه عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام الوحدة 2-1 ليتراجع للمركز 14 برصيد 7 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى فريقا الفتح وضيفه الفيصلي الى استعادة توازنهما حينما يلتقيان في مباراةٍ متكافئة.

وتلقى الفيصلي خسارةً ثقيلة في المرحلة الماضية من أمام الاتفاق بثلاثية نظيفة ليتجمد رصيده عند النقطة 13 ليتراجع للمركز السابع.

وفي المقابل يسعى الفتح الى إيقاف مسلسل الخسائر والعودة لسكة الانتصارات التي غابت في المراحل الأربع الماضية بعد هزيمته من أمام الهلال وأبها والباطن والأهلي ليتراجع للمركز 13 برصيد 10 نقاط.