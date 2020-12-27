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كاريلي: أضعنا فرصاً عديدة.. والفريق في تحسن

انتهى اللقاء بالتعادل

كاريلي: أضعنا فرصاً عديدة.. والفريق في تحسن

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العربية.نت

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أعرب البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، عن رضاه عقب التعادل أمام الهلال 1 - 1 اليوم السبت في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كاريلي: لم نحسن استغلال العديد من الفرص وتنقصنا ثقافة الفوز بعض الشيء لكن في العموم الفريق تحسن، وأنا راض عن هذه النتيجة، الاتحاد حصل على 15 نقطة خلال الدور كاملا في الموسم الماضي والآن بعد 10 جولات حصلنا على ذات الرصيد وهذا دليل على التحسن، شعرنا بالضغط خلال الشوط الثاني ودفعنا بالمولد لمساندة رومارينيو هجوميا".

من جانبه أكد كريم الأحمدي لاعب الفريق "مباراة كبيرة أمام فريق كبير، الهلال لاحت له فرصة ونحن كذلك، كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة لكننا أضعنا الفوز ومع ذلك نحن راضون عن هذه النتيجة".

وأكد الأحمدي أن تحقيق نقطة أمام الهلال لا تعد نتيجة سيئة خاصة وأن الهلال يملك عناصر مميزة.

من جانبه أعرب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي عن رضاه عقب التعادل أمام الهلال، وقال عقب المباراة " ‏قدمنا مباراة كبيرة أمام متصدر الترتيب وأهنئ اللاعبين على الروح الإيجابية و الأداء، أتمنى أن نتعلم من أخطائنا، وسعيد بالخط الدفاعي للفريق وما يقدمونه".

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