  • مباشر
اللغة

مانشستر سيتي يصعد للخامس بثنائية غونودوغان وتوريس

الثنائي

مانشستر سيتي يصعد للخامس بثنائية غونودوغان وتوريس

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قفز فريق مانشستر سيتي للمركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه نيوكاسل 2 - صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري مسابقة الدوري، والتي شهدت أيضا فوز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 - صفر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إلكاي غوندوغان في الدقيقة 14، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر. وفي المباراة الثانية، فاز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 - صفر.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيلفي سيجوردسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطتين في المركز العشرين الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يمنيات ينتفضن في وجه قيادي حوثي: يمنيات ينتفضن في وجه قيادي حوثي: "أنتم ظلمة"
عن كورونا.. تطبيق من الصحة العالمية على هاتفك عن كورونا.. تطبيق من الصحة العالمية على هاتفك

الأكثر قراءة

ميسي في 2020.. رحيل ميسي في 2020.. رحيل "وشيك" وموسم خالٍ من الألقاب
في مباراته الأولى على في مباراته الأولى على "مرسول بارك".. النصر يتعثر بالتعادل مع ضمك
الشباب يعود إلى الانتصارات بنقاط الباطن الشباب يعود إلى الانتصارات بنقاط الباطن
الشهري ينقذ الهلال من الخسارة أمام الاتحاد في الشهري ينقذ الهلال من الخسارة أمام الاتحاد في "الكلاسيكو"
أنطونيو خينتو يفارق الحياة عن 80 عاماً أنطونيو خينتو يفارق الحياة عن 80 عاماً
"الزحزاح" و"ميكينغ" يفوزان بكأسي ولي العهد

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد