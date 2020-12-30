أندية سعودية تدخل صراع التعاقد مع دييغو كوستا

تتصارع عدة أندية على الظفر بالتعاقد مع المهاجم الإسباني ذي الأصل البرازيلي دييغو كوستا بعدما فسخ عقده بالتراضي في وقت سابق مع أتلتيكو مدريد.

ويترأس يوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي قائمة الأندية المهتمة بالمهاجم ذي الـ 32 عاماً والذي فسخ النادي المدريدي تعاقده معه لخفض العبء المالي لوصول مبلغ عقده السابق إلى 8.5 مليون يورو.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن بطل الدوري الإنجليزي والإسباني السابق، تلقى عدة عروض أبرزها من البرازيل ومن السعودية، فضلا عن العرض الأبرز المقدم من السيدة العجوز.

وفي مسيرته، استطاع كوستا الفوز بتسع بطولات مختلفة مع ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، من أبرزها بطولتا الدوري المحلي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.