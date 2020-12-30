رابطة الدوري السعودي تقرر حصر الحقوق التجارية

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، العمل على حصر الحقوق التجارية للدوري والأندية وتطويرها في اجتماعه الافتراضي غير العادي الذي عقد يوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع الافتراضي غير العادي الذي عقده المجلس برئاسة عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله كبوها، وأعضاء مجلس الإدارة فيما تغيب ممثلو أندية الأهلي والعين والقادسية، قدم المدير التنفيذي للرابطة عرضاً عن الحقوق التجارية وسير إجراءات العمل بالتعاون مع الشركة الاستشارية واللجنة التجارية المشكلة من قبل المجلس.

وبعد الاطلاع، أقر مجلس إدارة الرابطة العمل على حصر الحقوق التجارية للدوري والأندية وتطويرها، وإعادة صياغة لائحة الحقوق التجارية بما يضمن زيادة المداخيل المالية لمسابقة الدوري والأندية مع استمرار التسويق غير الحصري لحين طرحها بشكل عاجل كمنافسة، وعرضها على اللجنة التجارية والمجلس لاعتمادها، إضافة إلى المضي قدماً في إجراءات طرح منافسة بيع الحقوق التجارية للدوري بشكل حصري بما يحقق أفضل قيمة سوقية، ويضمن معايير المنافسة والشفافية.



كما اتفق المجلس على قيام الأندية بتزويد الرابطة بكافة الشركات المتعثرة المتعاقدة مع الأندية والتي لم تلتزم بالعقود التي تم إبرامها، إلى جانب ضرورة عقد ورش عمل مع اللجان التجارية ومسؤولي التسويق في الأندية من أجل الوصول إلى أفضل ممارسات التسويق الرياضي التي من شأنها أن تزيد من القيمة التسويقية للدوري والأندية، بما يعود بالنفع على كرة القدم السعودية.