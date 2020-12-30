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غروس واثق في قدرة شالكه على تجنب الهبوط

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غروس واثق في قدرة شالكه على تجنب الهبوط

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دوسلدورف - د ب أ

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أكد السويسري كريستيان غروس المدير الفني الجديد لفريق شالكه، ثقته في قدرة فريقه على تجنب الهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، لكنه أوضح أن الأمر يتطلب بداية مثالية للفريق في عام 2021.

ويحل شالكه ضيفا على هيرتا برلين، يوم السبت المقبل، حيث لم يحقق الفريق الفوز في 29 مباراة متتالية بالدوري، كما أنه يحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد أربع نقاط عقب خوضه 13 مباراة.

لكن غروس، الذي أصبح رابع مدرب يتولى مسؤولية الفريق في الموسم الحالي، قال اليوم الأربعاء أن البقاء في الدوري لازال ممكنا.

وأضاف المدرب السويسري "نحن جميعا نعلم الوضع الحالي، وأن العامل الحاسم بالنسبة لنا هو أن نبدأ بشكل جيد في العام الجديد، أنا مقتنع تماما بأننا سنبقى في الدوري الممتاز، الجودة متوفرة هنا، أنا مقتنع بأن الفريق سيعود لمسار للانتصارات مرة أخرى، ولابد ان يشعر اللاعبون بأنني أريد الأفضل ونحن معا نستطيع تحقيق الأشياء الجيدة للفريق".

وعاد المهاجم مارك أوث لصفوف الفريق بعد أن أصيب بارتجاج، فيما تحوم الشكوك حول موقف كل من ساليف ساني وعمر ماسكاريل.

وعاد حارس المرمى فريدريك روينو من الإصابة التي تعرض لها، حيث قال غروس إنه لم يقرر بعد هوية الحارس الأساسي في مواجهة هيرتا برلين، من بين كل من روينو وفاهيرمان.

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