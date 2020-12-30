كورونا يؤجل مباراة توتنهام وفولهام قبل 3 ساعات من انطلاقها

أرجئت مباراة توتنهام وضيفه فولهام قبل ثلاث ساعات من انطلاقها يوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كوفيد-19 في صفوف الثاني.

وقال توتنهام في بيان "طلب فولهام التأجيل بسبب حالات كورونا المتزايدة في صفوف لاعبيه وموظفيه". وكانت مباراة مانشستر سيتي ومضيفه ايفرتون الاثنين قد تأجلت للسبب عينه، بعد تفشي كورونا في صفوف الاول، علما أن المباراة الأولى التي تأجلت هذا الموسم في الدوري بسبب كوفيد-19 كانت مقررة بين أستون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الجاري.