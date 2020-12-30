مانشستر سيتي يعود للتدريبات بعد تفشي كورونا في النادي

قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه الأول سيعود للتدريبات اليوم الأربعاء بعدما أجبره تفشي جائحة كوفيد-19 على إغلاق مقره التدريبي وتأجيل مباراته خارج الديار أمام إيفرتون يوم الاثنين الماضي.

وأعلن سيتي عن ظهور حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا في تشكيلته يوم الاثنين، بعد أيام من إصابة المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع كايل ووكر، ما دفع رابطة الدوري الممتاز لتأجيل مباراة الفريق في غوديسون بارك.

وقال سيتي في بيان "خضعت البيئة المعزولة في النادي للاختبار بالكامل أمس، ولم تكشف النتائج حتى الآن عن حالات إيجابية جديدة. خضعت مباني المقر التدريبي للفريق الأول لعملية تطهير شاملة خلال 48 ساعة الماضية، وستظل أغلب هذه المرافق مغلقة، مع استئناف العمليات الأساسية فقط المتعلقة بالتدريب".

وستكون المباراة المقبلة لسيتي على ملعب تشيلسي يوم الأحد المقبل، وقال النادي إن البيئة المعزولة في النادي ستخضع لمزيد من الاختبارات هذا الأسبوع وستحدد نتائج هذه الاختبارات الخطوات التالية.

وتأجلت في وقت سابق اليوم مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام التي كان من المقرر انطلاقها في تمام الساعة 1800 بتوقيت جرينتش بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف فولهام.