هدف "متأخر" يطير بيونايتد إلى المركز الثاني مؤقتاً

قفز مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس أمام ضيفه وولفرهامبتون وتغلب عليه 1 - صفر على ملعب "أولد ترافورد" مساء الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بذلك إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول حامل اللقب، وبفارق نقطة واحدة أمام ليستر سيتي وإيفرتون، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.

وجاء هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، حيث راوغ ماركوس راشفورد الدفاع ببراعة شديدة وسدد كرة قوية ارتطمت برومان سايس لاعب وولفرهامبتون قبل أن تسكن الشباك.