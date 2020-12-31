إلتشي يرفض الخسارة ويخطف نقطة من ريال مدريد

أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه إلتشي ، الأربعاء، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وظل الريال (حامل اللقب) في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين. في المقابل، ارتفع رصيد إلتشي إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبادر الريال بالتسجيل عبر نجمه الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 20، غير أن فيديل شافيز، أحرز هدف التعادل لمصلحة إليتشي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، أوقف إلتشي صحوة الريال في المسابقة، بعدما حقق الفريق الملكي خمسة انتصارات متتالية في البطولة، ليتلقى بذلك لطمة مباغتة في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني عام 2020.