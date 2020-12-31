  • مباشر
اللغة

إلتشي يرفض الخسارة ويخطف نقطة من ريال مدريد

تعثر الريال هو الأول في 6 جولات متتالية

إلتشي يرفض الخسارة ويخطف نقطة من ريال مدريد

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه إلتشي ، الأربعاء، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وظل الريال (حامل اللقب) في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين خلف جاره اللدود أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراتين مؤجلتين. في المقابل، ارتفع رصيد إلتشي إلى 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبادر الريال بالتسجيل عبر نجمه الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 20، غير أن فيديل شافيز، أحرز هدف التعادل لمصلحة إليتشي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، أوقف إلتشي صحوة الريال في المسابقة، بعدما حقق الفريق الملكي خمسة انتصارات متتالية في البطولة، ليتلقى بذلك لطمة مباغتة في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني عام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا كهوف الخفافيش جنوب الصين تكشف أسراراً عن كورونا
عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟

الأكثر قراءة

الكرواتي هورفت: وجدت لاعبي النصر بحال سيئة.. ولا أعلم ما فعله فيتوريا الكرواتي هورفت: وجدت لاعبي النصر بحال سيئة.. ولا أعلم ما فعله فيتوريا
أندية سعودية تدخل صراع التعاقد مع دييغو كوستا أندية سعودية تدخل صراع التعاقد مع دييغو كوستا
برشلونة: كوتينيو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية برشلونة: كوتينيو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية
أمام الفيصلي.. النصر يبدأ رحلة أمام الفيصلي.. النصر يبدأ رحلة "التعافي" بعد إقالة فيتوريا
كورونا يؤجل مباراة توتنهام وفولهام قبل 3 ساعات من انطلاقها كورونا يؤجل مباراة توتنهام وفولهام قبل 3 ساعات من انطلاقها
خضيرة يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي خضيرة يقترب من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد