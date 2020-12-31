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رابطة الدوري الإنجليزي: لا نخطط لإيقاف البطولة

مقر الرابطة

رابطة الدوري الإنجليزي: لا نخطط لإيقاف البطولة

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لندن - فرانس برس

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أنها "لا تخطط" لإيقاف البطولة رغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها تثق ببروتوكولاتها الصحية، وذلك بعد تأجيل مباراة ثالثة هذا الموسم.

وعلت بعض الأصوات المطالبة بإيقاف المنافسات قسريًا للحد من تفشي الوباء، الا ان الرابطة أكدت في بيان أنها "لم تناقش إيقاف الموسم ولا تخطط للقيام بذلك".

وأرجئت الأربعاء المباراة التي كانت مقررة بين توتنهام وضيفه فولهام لوجود إصابات في صفوف الأخير بعدما تأجلت الاثنين مواجهة مانشستر سيتي ومضيفه ايفرتون لحالات إيجابية في صفوف الأول.

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