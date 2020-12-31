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شالكه يستعير كولاسيناك حتى آخر الموسم

من فترته السابقة مع شالكه

شالكه يستعير كولاسيناك حتى آخر الموسم

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برلين - د ب أ

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أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم، أنه تعاقد مع لاعبه السابق البوسني سياد كولاسيناك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من أرسنال الإنجليزي.

وكان كولاسيناك، 27 عاما، قد لعب لشالكه في الفترة ما بين عامي 2011 و2017، قبل أن يغادر إلى أرسنال. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق الخاص بالإعارة بين الناديين.

وقال كولاسيناك في تصريحات للموقع الرسمي لشالكه: "النادي في وضع صعب حاليا، أريد أن أٌقوم دوري خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لمساعدة الفريق في حصد العديد من النقاط قدر الإمكان، سننجح في البقاء معا، أنا مقتنع بذلك بنسبة 100 بالمئة".

ولن يكون كولاسيناك مؤهلا للمشاركة مع شالكه ومدربه الجديد كريستيان جروس في أول مباراة له كمدرب للفريق أمام هيرتا برلين يوم السبت المقبل.

ويحتل شالكه المركز الأخير في ترتيب الدوري الألماني كما أنه لم يحقق الفوز في آخر 29 مباراة بالدوري.

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