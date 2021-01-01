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إصابة مهاجم نابولي بكورونا

انتقل أوسيمهت إلى نابولي من ليل الفرنسي

إصابة مهاجم نابولي بكورونا

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ميلان - فرانس برس

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أعلن نادي نابولي الإيطالي الجمعة عن إصابة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن بفيروس كورونا المستجد لدى عودته إلى إيطاليا.

وغاب المهاجم البالغ من العمر 21 عاما عن الملاعب من نوفمبر الماضي بعد إصابة بخلع في كفته تعرض له خلال تواجده مع منتخب بلاده لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال النادي الجنوبي في بيان "يستطيع نابولي تأكيد إصابة فيكتور أوسيمهن بوباء كورونا المستجد لدى عودته إلى إيطاليا، لا يعاني أوسيمهن حاليا من أي عوارض ولم يخالط أي من لاعبي الفريق". وعاد أوسيمهن إلى إيطاليا قادما من بلجيكا حيث سمح له ناديه متابعة علاجه.

وكان نابولي أنفق مبلغا قياسيا للنادي من أجل التعاقد مع المهاجم النيجيري الدولي من نادي ليل الفرنسي في صفقة بلغت 80 مليون يورو في عقد لمدة خمس سنوات مطلع الموسم الحالي.

وسجل أوسيمهن هدفين في ست مباريات لكنه غاب عن الملاعب منذ الثامن نوفمبر الماضي بداعي الاصابة.

ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الايطالي وهو سيواجه كالياري الاحد لدى استئناف النشاط المحلي بعد توقف قصير خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

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