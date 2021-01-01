الأمير مشعل يفتتح رالي داكار السعودية 2021

يحضر الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، يوم السبت افتتاح رالي داكار السعودية 2021 الذي سيقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نيابة عن الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان وأمير منطقة مكة المكرمة.

ويشهد الحفل كذلك حضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، في تصريح صحفي: من جديد تثبت السعودية مكانتها الكبيرة كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية، وهذا لم يأت من فراغ، بل جاء في ظل ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد واللذين يوليان حرصا كبيرا على استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية في السعودية.

وأضاف: نسعد باستضافة أشهر وأكبر المتسابقين في سباق يعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، وسيكون المشاركون على موعد جديد في مشاهدة تضاريس وطبيعة جديدة، تختلف عن سابقتها في العام الماضي.

وقال الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: لم يتوقف العمل على تحضيرات داكار السعودية 2021 منذ انتهاء النسخة الماضية، لذا أشعر بفخر شديد اليوم، عندما أرى هذه المجهودات تكللت بالنجاح في ظلّ الصعوبات التي اضطررنا للتعامل معها.

ويأتي حفل الافتتاح عقب الانتهاء من مرحلة الفحص الفني والتقني التي استمرت على مدار يومين، قام خلالهما المنظمون بفحص المركبات المشاركة في السباق للتأكد من مطابقتها للشروط.

وكانت السعودية استضافت رالي داكار في يناير العام الماضي للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا، حيث تستمر إقامة السباق في السعودية لعشر نسخ متتالية، إذ شهدت النسخة الأولى مشاركة 342 متسابقاً من 68 دولة في خمس فئات على مدار 13 يوماً، وبامتداد نحو 7500 كيلومتر من صحراء المملكة وتضاريسها التاريخية.