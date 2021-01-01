الوحدة يخطف نقاط الاتفاق ويحقق فوزه الرابع توالياً

واصل الوحدة انتفاضته بعد تحقيقه فوزه الرابع توالياً على حساب مضيفه الاتفاق 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل الفريقان المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد تحقيقهما 3 انتصارات متتالية في المراحل الثلاث الأخيرة وهذا ما ظهر خلال اللقاء بعدما تقاسما الأفضلية.

وبدأت المباراة بهجومٍ اتفاقي كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما سدد لاعبه التونسي نعيم السليتي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 25 سجّل الأسترالي ديميتري مهاجم الوحدة هدف السبق إلا أن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة هجومه وتمكن مهاجمه المالي يوسف نياكاتي من تسجيل الهدف الأول بعدما أكمل تمريرة زميله حسين العيسى في شباك الحارس محمد الحايطي.

وحاول الاتفاق العودة للمباراة وانتظر حتى الدقيقة 68 حينما تمكن قائده السلوفاكي فيليب كيش من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء.

وكثّف الاتفاق محاولاته لتسجيل الهدف الثاني وسنحت لمهاجمه المغربي وليد أزارو فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد الكويكبي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 89 نجح المالي يوسف نياكاتي مهاجم الوحدة بتسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما حول عرضية زميله علاء الحجي وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 18 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 17 نقطة ليتراجع للمركز السادس مؤقتاً.