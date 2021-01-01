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ستراندبيرغ.. ثالث مسجلي "الهاتريك" في الموسم الحالي

احتفاله بالثلاثية بعد المباراة

ستراندبيرغ.. ثالث مسجلي "الهاتريك" في الموسم الحالي

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دبي - أحمد المصعبي

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وصل عدد مسجلي الثلاثيات "هاتريك" في الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى 3 لاعبين بعد نهاية مباراة أبها والعين ضمن الجولة 11 من المنافسة.

وأحرز السويدي كارلوس ستراندبيرغ ثالث "هاتريك" في الموسم الحالي للاعبي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما هز شباك أمين بخاري 3 مرات مختلفة عند الدقائق 31 و81 و89، قاد بها فريقه إلى الفوز بأربعة أهداف لهدفين.

وبعد تسجيله الثلاثية بات ستراندبيرغ في صدارة هدافي الدوري للموسم الحالي برصيد 9 أهداف متخطيا الأنغولي فابيو أبرو مهاجم الباطن، 8، والبرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد، 7.

وكان السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة أول من افتتح الثلاثيات في فوز فريقه على العين ضمن الجولة الرابعة، بأربعة أهداف لثلاثة، كانت جميعها في الشوط الأول، في الدقيقة 18 و20 و37.

ويعد الأسترالي ديمتري بيتراتوس، مهاجم نادي الوحدة ثالث اللاعبين مسجلي "الهاتريك" في الموسم الحالي بعدما وضع الكرة 3 مرات في مرمى الباطن ضمن الجولة السادسة من المسابقة، وحينها أُحرزت الأهداف الثلاثة في الدقائق 19 و53 و85.


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