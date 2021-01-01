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سوتشيك يمنح وست هام نقاط إيفرتون في الدقائق الأخيرة

فرحته بالهدف الوحيد

سوتشيك يمنح وست هام نقاط إيفرتون في الدقائق الأخيرة

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لندن - د ب أ

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انتزع فريق وست هام فوزا صعبا من مضيفه إيفرتون 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين وست هام بالفضل في هذا الفوز للاعبه توماس سوتشيك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86. ورفع وست هام رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي وساوثهامبتون أصحاب المراكز من الخامس للتاسع على الترتيب، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي.

وهذا هو الفوز السابع لوست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراتين.

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