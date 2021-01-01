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ضمك يواصل التعثر ويخسر أمام الفتح

هدف باتنا الأول

ضمك يواصل التعثر ويخسر أمام الفتح

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل الفتح مسلسل انتصاراته عقب فوزه على مضيفه ضمك 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة واصل الفتح مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه ضمك 2-1.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح الذي تمكن من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه المغربي مراد باتنة.

وفي الشوط الثاني واصل الفتح هجومه ونجح مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 بعد تلقيه تمريرة من زميله علي الزقعان ليخترق دفاع ضمك ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس خالد شراحيلي .

وعند الدقيقة 54 نجح مهاجم ضمك منصور حمزي بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعد متابعته لرأسيته العائدة من الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 16 نقطة ليتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وبقي ضمك على رصيده السابق 8 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

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