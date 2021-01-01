كومان يكشف عن خوفه من الكرات الرأسية

قاد كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونخ الألماني لتحقيق الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعدما سجل هدف الفوز بضربة رأس، ولكنه كشف عن أن زملائه بالفريق يسخرون منه بسبب عدم رغبته الدائمة في لعب الكرة بالرأس.

وقال الجناح الفرنسي لصحيفة "بيلد" الألمانية في وقت متأخر من يوم الخميس: " الأمر فقط متعلق بأنني أخاف من لعب الكرة بالرأس وزملائي بالفريق يسخرون من الأمر، يمكنك أن ترى هذا في الصور. أثناء لعب الكرة بالرأس أغلق عيناي. يأتي هذا بشكل غريزي، إنه رد فعل طبيعي".

ورغم أنه أغلق عينيه، إلا أن كومان استطاع توجيه الكرة العرضية التي لعبها جوشوا كيميتش لتسكن الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى باريس باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي، مسجلا الهدف الوحيد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في النسخة الماضي.