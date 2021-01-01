ما الذي تغير في انتقالات الدوري الإنجليزي بعد "بريكست"؟

سيصبح التعاقد مع لاعبين أوروبيين أكثر صعوبة بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من اليوم الجمعة عندما تدخل الاتفاقية الجديدة التي تحكم العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعدما كانت في سابق اتفاقية انتقالية هي التي تنظم العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقام كل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي بتطوير قواعد جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وفيما يلي لمحة عامة عن الوضع.

فلم يعد بوسع الأندية الإنجليزية التعاقد مع لاعبين بحرية، وبدلا من ذلك سيتعين على اللاعبين الأوروبيين الحصول على تصاريح للعمل والتي كانت تطلب في السابق من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وسيتم استخدام نظام النقاط حسب الظهور في المباريات الدولية، ومستوى النادي السابق للاعب، ومدى النجاح في المنافسات القارية وعدد المباريات التي لعبها. ويضمن الوصول للحد الأدنى من النقاط المطلوبة الحصول على تصريح عمل مع وجود لجنة متوفرة دائما لإقرار حالات أخرى. ولن يتغير شيء بالنسبة للاعبين المتواجدين حاليا في إنجلترا ولكن سيتعين عليهم أن يقوموا بملء طلب للبقاء.

ستواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تغييرا حيث إنها لم يعد بإمكانها التعاقد مع لاعبين أجانب تحت سن 18 عاما وبإمكانها فقط التعاقد مع ثلاثة لاعبين تحت 21 عاما في كل فترة انتقالات. وعلى سبيل المثال، ووفقا للقواعد الجديدة، لم يعد بإمكان بول بوغبا، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، أن يبدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد بعمر 16 عاما.

وكانت أصدرت هيئات إدارة كرة القدم المختلفة بيانا مشتركا تعرب فيه عن رضاها رغم أن الاتحاد الإنجليزي هو أكثر المستفيدين، نظريا. ويجب أن يؤدي تخفيض عدد الأجانب في الدوري لزيادة فرص اللاعبين الإنجليز وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المنتخب الإنجليزي.

ولا يتفق يورغن كلوب مدرب ليفربول مع هذا الوضع . وقال لصحيفة "ذا غارديان" مؤخرا :"لا يمكننا خلق المزيد من المواهب لأننا ننكر مواهب أخرى"، موضحا أن فرق الشباب في إنجلترا ناجحة، مضيفا: "دعونا نفكر لماذا حدث هذا. كان لديهم الكثير من اللاعبين، يلعبون كرة القدم بشكل جيد. إنه مفيد".