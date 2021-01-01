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مورينيو: قرار تأجيل مباراة فولهام افتقر إلى الاحترافية

تأجلت المباراة قبل انطلاقها بساعات

مورينيو: قرار تأجيل مباراة فولهام افتقر إلى الاحترافية

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام اليوم الجمعة إن قرار رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتأجيل مباراة فولهام في ضيافة فريقه بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 في النادي المنتمي لغرب لندن افتقر إلى الاحترافية وكان من الممكن التعامل بطريقة أفضل مع الموقف.

واضطر فولهام إلى التقدم بطلب للدوري الممتاز لإعادة ترتيب موعد المباراة التي كانت مقررة يوم الأربعاء بسبب ظهور العديد من الحالات الإيجابية واتخذت رابطة الدوري قرار التأجيل قبل ثلاث ساعات فقط من انطلاقها.

ولم يكن مورينيو سعيدا بعدم معرفة قرار التأجيل حتى اللحظات الأخيرة ونشر تعليقا ساخرا على إنستجرام وصف فيه الدوري الممتاز بأنه "أفضل مسابقة في العالم" بينما كان فريقه ينتظر قرار الرابطة.

وقال مورينيو للصحفيين قبل مواجهة ضيفه ليدز يونايتد غدا السبت "لا أرغب في الحديث كثيرا عن المباراة لكني شعرت أن طريقة التعامل افتقرت إلى الاحترافية".

وأضاف "جهزنا أنفسنا لتلك المباراة لكننا لم نلعب في النهاية مما أهدر أسبوعا من العمل والاستعدادات. يقول بعض الناس إن تأجيل المباراة يصب في مصلحتنا لكن أفضل شيء بالنسبة لي ولفريقي كان معرفة كل التفاصيل قبل هذا القرار".

وتوقع مورينيو مشاركة لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس أمام ليدز يونايتد بعد غياب ثنائي الهجوم عن مباراة ولفرهامبتون واندرارز بسبب الإصابة.

وقال مورينيو إنه لا يتوقع التعاقد مع لاعبين جدد في يناير بسبب تأثير جائحة كورونا على إيرادات النادي.

وأضاف "نعيش وقتا صعبا وبذل النادي مجهودا كبيرا في فترة الانتقالات الصيفية لبناء تشكيلة قوية. لا أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لطلب تعزيزات".

وكان توتنهام يتصدر الترتيب الشهر الماضي لكنه حصل على نقطة واحدة من ثلاث مباريات ليتراجع للمركز السابع لكن مورينيو توقع أن يتحسن الأداء في الفترة المقبلة.

وأضاف "كرة القدم تعتمد على القوة الذهنية ولا يمكننا التحكم في كل جوانب اللعبة. أتوقع أن نشهد فترة جيدة نفوز خلالها بمباريات ونسجل أهدافا".

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