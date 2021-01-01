"هاتريك" ستراندبيرغ يبقي العين في المركز قبل الأخير

ضمّد أبها جراحه عقب فوزه الصعب على مضيفه العين 4-2 في الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود بالباحة اكتسح أبها مضيفه العين 4-2 ليوقف مسلسل الخسائر.

ويدين أبها بهذا الفوز لمهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي سجّل "هاتريك" عند الدقائق 31 و81 و89، ورياض شراحيلي عند الدقيقة 56. في حين سجّل هدفي العين لاعبه الفنزويلي خوان بابلو عند الدقيقتين 22 و68.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وبقي العين على رصيده السابق 10 نقاط ليتراجع للمركز قبل الأخير وبفارق نقطتين عن ضمك متذيل الترتيب.