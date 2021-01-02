آل الشيخ بـ "موستانغ 68" يتحدى أبطال داكار

تحدى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه متسابقي رالي داكار والذي يقام في السعودية حالياً، إذ ظهر وهو يقود سيارة من نوع فورد موستانغ يوم الجمعة في مقطع مرئي.

ووجه آل الشيخ رسالة من خلال المقطع المرئي إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية يقول من خلاله أنه ليس جاهزاً للسباق في النسخة الحالية، مؤكداً بأنه سيكون على أتم الجهوزية في النسخة المقبلة.

وتعتبر سيارة فورد "موستانغ" الأميريكية من أشهر السيارات التي كانت مخصصة للسباقات في فترة الستينيات من القرن الماضي.

وسينطلق داكار السعودية 2021 من محافظة جدة، بمشاركة 559 متسابقًا من 49 دولة مختلفة، ليقطع مسافة تبلغ 7 آلاف و646 كم بطول وعرض صحراء السعودية، مروراً ببيشة ووادي الدواسر، ثم الرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعُلا وينبع وصولاً إلى خط النهاية في جدة مرة أخرى في 15 يناير المقبل، فيما سيتخلل السباق يوم لراحة السائقين والفرق المشاركة في 9 يناير بمدينة حائل.