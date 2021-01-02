الأرجنيتيني بوكيتينو مدرباً لباريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم السبت تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في منصب المدير الفني للفريق.

ويتولى بوكيتينو، 48 عاما، تدريب سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2022 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. وجاء التعاقد مع الأرجنتيني عقب فسخ تعاقد المدرب الألماني السابق توماس توخيل الشهر الماضي.

وسبق لبوكيتينو اللعب في سان جيرمان بين عامي 2001 و2003، كما تولى تدريب توتنهام الإنجليزي بين عامي 2014 و2019 وبلغ به نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوكيتينو "أنا سعيد حقا وفخور بأن أصبح المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، هذا النادي يحمل دائما مكانة خاصة في قلبي ، لدي ذكريات رائعة ، أعود إلى النادي اليوم بكثير من الطموحات والتواضع، أتطلع إلى العمل مع بعض أفضل اللاعبين الموهوبين في العالم".