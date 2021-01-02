التعاون يكتسح أهلي جدة ويحرمه من الصدارة

استعاد التعاون توازنه عقب فوزه الكبير على مضيفه أهلي جدة 3-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في ختام المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم التعاون أداءً لافتاً حيث كان الطرف الأفضل في اللقاء على الرغم من أن المباراة تهم أهلي جدة أكثر كون انتصاره كان سيصعد به لصدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب تعادل المتصدر الهلال أمام جاره الشباب يوم الخميس الماضي.

وتلقى الصربي فلادان مدرب الأهلي ضربة قوية بعد مرور 11 دقيقة بعدما اضطر لإجراء أول تغييراته بخروج لاعبه المغربي إدريس المصاب فتوحي وأشرك نوح الموسى.

واحتاج التعاون 30 دقيقة فقط حتى تمكن مهاجمه السنغالي عبدولاي ساني من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله الكاميروني ليندر توامبا بقدمه لتستقر في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل التعاون هجومه ونجح لاعبه عبدالله الجوعي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 34 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله حسن كادش ليسدد الكرة في شباك الاهلي.

وكثّف التعاون هجومه وتمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا من تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 45 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالله الجوعي في شباك الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته وسجّل مهاجمه السنغالي عبدولاي ساني الهدف الرابع عند الدقيقة 61 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وحافظ التعاون على أفضليته في العشر دقائق الأخيرة وكاد لاعبه البوروندي سيدريك أميسي أن يسجل الهدف الرابع بعدما سدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، وبقي الأهلي على رصيده السابق 22 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.