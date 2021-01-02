القادسية يقتنص نقطة ثمينة من الرائد

اقتنص القادسية نقطةً ثمينة من أمام مضيفه الرائد بعد تعادله معه في الوقت القاتل، بالمواجهة التي انتهت 2-2، واحتضنها استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الرائد ابتعاده عن الانتصارات للمباراة السادسة توالياً، حيث كان قريباً من الفوز على القادسية بعد تقدمه في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفرض الرائد سيطرته في الشوط الأول، حيث نجح مهاجمه الصربي نيمانيا نيكوليتش بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 15 بعدما حول تمريرة زميله عبدالله المقرن بقدمه في شباك القادسية.

وواصل الرائد هجومه ونجح مهاجمه الصربي نيكوليتش بتسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 41 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله المقرن وسدد الكرة بذكاء في شباك القادسية.

وفي الشوط الثاني فرض القادسية سيطرته ووضحت رغبته بالتسجيل وتمكن مهاجمه الكولومبي دانيلو آسبريلا من تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما خطف الكرة من الصربي نيمانيا ميليتيتش مدافع الرائد وواجه المرمى ورواغ الحارس الجزائري عز الدين دوخة وسدد الكرة في الشباك.

وكثّف القادسية هجومه ونجح مهاجمه النيجيري ستانلي أوهاويتشي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90+1 بعدما حول عرضية زميله حسن العمري برأسه لتستقر في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية الى 14 نقطة ليبقى في المركز العاشر، وارتفع رصيد الرائد إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز 12.