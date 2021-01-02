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تزايد إصابات كورونا يؤجل لقاء بيرنلي وفولهام

ملعب بيرنلي

تزايد إصابات كورونا يؤجل لقاء بيرنلي وفولهام

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لندن - د ب أ

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تأجلت المباراة التي كانت مقررة بين بيرنلي وفولهام يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ظل المخاوف المتعلقة بتزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في صفوف فولهام.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن فولهام أبلغ عن زيادة جديدة في حالات العدوى بالفيروس بين صفوفه.

وجاء ذلك بعد أن تأجلت أيضا مباراة فولهام التي كانت مقررة أمام توتنهام يوم الأربعاء الماضي في المرحلة السادسة عشرة من الدوري.

وذكرت الرابطة في البيان: "بعد تقدم فولهام بطلب لإعادة النظر في ترتيبات مباراته أمام بيرنلي، أخذ مجلس إدارة رابطة الدوري في اعتباره المزيد من النصائح الطبية وقرر تأجيل المباراة بسبب الظروف الاستثنائية لانتشار العدوى في النادي".

وأضافت :"نظرا لأن صحة اللاعبين والعاملين تحظى بالأولوية، ستتفق الرابطة ونادي فولهام على مزيد من الخطط للسيطرة على تفشي العدوى وتمكين الفريق من استئناف مشواره في الموسم بشكل آمن". وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي ثقتها في استمرار إقامة منافسات الموسم.

وأوضحت: "في ظل انخفاض عدد النتائج الإيجابية للفحوص في الغالبية العظمى من الأندية، لا تزال الرابطة تثق في البروتوكولات الخاصة بكوفيد-19، المدعومة بشكل كامل من الحكومة، وذلك لتمكين إقامة المنافسات طبقا لما هو مخطط له".

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