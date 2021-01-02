تعرف على مراحل رالي داكار 2021

ينطلق يوم الأحد رالي داكار السعودية 2021 والذي تستضيفه السعودية للعام الثاني على التوالي لمدة 13 يوماً خلال الفترة من 3 إلى 15 يناير الجاري، والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويعبر المتسابقون 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7 آلاف و600 كيلومتر.

ومنحت اللجنة المنظمة كافة المتسابقين مساحة للمنافسة القصيرة يوم السبت عبر المرحلة التمهيدية استعداداً لدخول أجواء المنافسة الفعلية التي تنطلق يوم الأحد إذ قطع المشاركون فيها مسافة 129كم في المجموع ومثلها 11كم في المسار الخاص بجدة.

وتقام يوم الأحد المرحلة الأولى حيث تنطلق منافسات الرالي من محافظة جدة باتجاه بيشة في مسارات يملؤها التحدي عبر العديد من الوديان والمناطق الصخرية الخلابة وبمسافة تبلغ 622 كيلومترا يتخللها مرحلة خاصة تقدر بـ277 كيلومترا.

وستكون المرحلة الثانية عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية بمسافة إجمالية تبلغ 685 كيلومترا، تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457 كيلومترا حيث ينطلق المتنافسون من بيشة إلى وادي الدواسر محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

وتقام المرحلة الثالثة في وادي الدواسر، حيث تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي، والذي سيواجه فيه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات، وتعد المرحلة فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع الفارق مع منافسيهم وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630 كيلومترا، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كيلومترات.

وبعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة والتي تبدأ من وادي الدواسر وحتى الرياض، وتعد هذه المرحلة هي الأطول في السباق بشكل عام، إذا تم احتساب مقطع الترابط حيث تبلغ مسافة المرحلة 813 كيلومترا، منها مرحلة خاصة تبلغ 337 كيلومترا، وسيكون المزيج المتنوع من المسارات سببًا في عدم منح المشاركين أي وقت للراحة، كما أن الأخطاء خلال هذه المرحلة قد تتسبب في تراجع كبير، كون هذه المسارات تعد من المراحل الانتقالية.

ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الخامسة وهي مرحلة طويلة وشاقة يخوضها المشاركون من الرياض إلى القيصومة، حيث يجب عليهم التحلي بالصبر في طريق تملؤه الكثبان الرملية والصخور ما يتسبب في انخفاض معدلات السرعة في المسار الذي يبلغ طوله 622 كيلومترا، بمرحلة خاصة تبلغ 456 كيلومترا.

وفي المرحلة السادسة، يقطع المشاركون مسارًا رمليًا بأكمله في حائل بمسافة تبلغ 618 كيلومترا ومرحلة خاصة تبلغ 448 كيلومترا، حيث تختبر فيه قدرات المتنافسين ومهاراتهم في القيادة، في مختلف الفئات التي يضمها السباق، قبل أن يتمتعوا بيومٍ واحد من الراحة في المدينة ذاتها "حائل"، ليتمكنوا فيه من فحص مركباتهم وإنجاز أعمال الصيانة، قبل العودة مجددا إلى منافسات الرالي الكبير.

وبعد ذلك تقام المرحلة السابعة "الماراثون"، والتي تنطلق من حائل باتجاه سكاكا، وتبلغ مسافتها 737 كيلومترا، وبمرحلة خاصة تقدر بـ471 كيلومترا، ويواجه فيها المشاركون سلسلة من الجبال الرملية و100 كيلومتر من التنافس في السباق صعودًا ونزولًا عبر الجبال، وسيجبر المتسابقون على التعامل مع مركباتهم بأنفسهم، في حال وجود أي أعطال أو غير ذلك.

أما المرحلة الثامنة التي تعد الجزء الثاني من مرحلة الماراثون، وتبلغ المسافة 709 كيلومترات، ومرحلة خاصة تبلغ 375 كيلومترا، وسيعيش المشاركون في الرالي مرحلة رائعة يتمتعون فيها بمشاهدة المناظر والطبيعة الخلابة في هذا الجزء من مناطق السعودية، والممتد من سكاكا حتى مدينة المستقبل "نيوم".

والجولة التاسعة وعلى ضفاف البحر الأحمر، يخوض المتنافسون في الرالي في "نيوم" مسافة تبلغ 579 كيلومترا ومرحلة خاصة تبلغ 456 كيلومترا، يتخللها أجزاء تحتاج إلى السرعة وأخرى رملية، وعلى المشاركين فيها توخي الحذر، وهو ما يجعلها واحدة من أصعب المراحل.

أما المرحلة العاشرة، الممتدة من نيوم للعلا، يعيش فيها المتنافسون خليطا من المناظر الطبيعية والمناطق شديدة الانحدار، وتبلغ مسافتها 583 كيلومترا، وبمرحلة خاصة تقدر بـ342 كيلومترا، وقد يستفيد الملاحون المخضرمون من هذه الجولة في شق طريقهم عبر الوديان.

أما المرحلة الحادية عشرة فتشهد أطول مرحلة خاصة في الرالي 511 كيلومترا، وبمسافة إجمالية تبلغ 557 كيلومترا من العلا وحتى ينبع، حيث ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة بين المتسابقين المتبقين، وفيها ستعود الكثبان الرملية بمسافة تبلغ 100 كيلومتر، وقد تكون الفوارق في الأزمنة بين المشاركين كبيرة.

أما المرحلة الثانية عشرة الأخيرة وهي مرحلة صنع الفارق والحسم وتتويج الأبطال بالألقاب، وتبلغ مسافتها 452 كيلومترا، وبمرحلة خاصة تقدر بـ225 كيلومترا، من ينبع وحتى نقطة النهاية والتتويج في جدة، وتعد هذه المرحلة أشد المراحل تنافساً وقوة، حيث سيضطر خلالها المتسابقون خاصة من سيكونون في المقدمة لتقديم كل ما لديهم، لحسم الأمتار الأخيرة من هذا الرالي الطويل والشاق.